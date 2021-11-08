Prof. Dr. Kiraz, sağlık sektörünün iklim değişikliğinden etkilenmemesi için yapılması gerekenleri anlattı

Dünya İklim Zirvesi olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın 26.'sı (COP26) 31 Ekim12 Kasım 2021 tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow şehrinde, Birleşik Karallık’ın ev sahipliğinde gerçekleşirken, ADÜ Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sağlık Sektörü Uzmanı Prof.Dr. E.Didem Evci Kiraz, 'İklim Değişikliğinin Hızından Daha Hızlı Değişen Halk Sağlığı Yaklaşımı' başlıklı konuşma yaptı.



Türkiye iklim değişikliği alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyetle COP2’ya katıldı. Türkiye Heyetinin moderatörlüğündeki 'İklim Değişikliğinde Birbirini Kesen Konular' oturumunda, ADÜ Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sağlık Sektörü Uzmanı Prof.Dr. E.Didem Evci Kiraz, 'İklim Değişikliğinin Hızından Daha Hızlı Değişen Halk Sağlığı Yaklaşımı' başlıklı konuşma yaptı.



İklim Zirvesi, COP26’ya katılımı hakkında bilgi veren Evci Kiraz, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNDP ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda COP26’nın Sağlık Zirvesi olması için çok çaba harcadık. İklim değişikliği tüm sektörleri olumsuz etkiliyor ve büyük bir hızla etkileyecek. Ama, en fazla zararı görecek olan sağlık sektörüdür. Sağlık sektörü henüz iklim değişikliğinin etkilerinden kendisini koruyacak savunma mekanizmalarını ve uyum çalışmalarını başlatamamış veya iklim değişikliğinin hızından daha yavaş hareket etmektedir” dedi.



Evci Kiraz, Türkiye’nin sağlığının iklim değişikliğinin etkilerinden korunması ve tüm toplumun bu değişime hızla uyum sağlaması için büyük bir hızla ve muhteşem ekiplerle çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

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