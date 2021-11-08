Prof. Dr. Kiraz, sağlık sektörünün iklim değişikliğinden etkilenmemesi için yapılması gerekenleri anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Kiraz, sağlık sektörünün iklim değişikliğinden etkilenmemesi için yapılması gerekenleri anlattı

İHA

Prof. Dr. Kiraz, sağlık sektörünün iklim değişikliğinden etkilenmemesi için yapılması gerekenleri anlattı

Dünya İklim Zirvesi olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın 26.'sı (COP26) 31 Ekim12 Kasım 2021 tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow şehrinde, Birleşik Karallık’ın ev sahipliğinde gerçekleşirken, ADÜ Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sağlık Sektörü Uzmanı Prof.Dr. E.Didem Evci Kiraz, 'İklim Değişikliğinin Hızından Daha Hızlı Değişen Halk Sağlığı Yaklaşımı' başlıklı konuşma yaptı.

Türkiye iklim değişikliği alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyetle COP2’ya katıldı. Türkiye Heyetinin moderatörlüğündeki 'İklim Değişikliğinde Birbirini Kesen Konular' oturumunda, ADÜ Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sağlık Sektörü Uzmanı Prof.Dr. E.Didem Evci Kiraz, 'İklim Değişikliğinin Hızından Daha Hızlı Değişen Halk Sağlığı Yaklaşımı' başlıklı konuşma yaptı.

İklim Zirvesi, COP26’ya katılımı hakkında bilgi veren Evci Kiraz, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNDP ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda COP26’nın Sağlık Zirvesi olması için çok çaba harcadık. İklim değişikliği tüm sektörleri olumsuz etkiliyor ve büyük bir hızla etkileyecek. Ama, en fazla zararı görecek olan sağlık sektörüdür. Sağlık sektörü henüz iklim değişikliğinin etkilerinden kendisini koruyacak savunma mekanizmalarını ve uyum çalışmalarını başlatamamış veya iklim değişikliğinin hızından daha yavaş hareket etmektedir” dedi.

Evci Kiraz, Türkiye’nin sağlığının iklim değişikliğinin etkilerinden korunması ve tüm toplumun bu değişime hızla uyum sağlaması için büyük bir hızla ve muhteşem ekiplerle çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da 115 kişiye Kovid-19 uyarısı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 115 kişiye Kovid-19 uyarısı yapıldı
Nazilli Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine desteği sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nin amatör spor kulüplerine ...
ADÜ Rektörü Aldemir, Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, Fen-Edebiyat Fakültesi ...
Aydın’da 114 hasta organ nakli bekliyor Aydın’da son 8 yılda 21 bin kişi organ bağışında bulundu
YEREL HABERLER Aydın’da 114 hasta organ nakli bekliyor Aydın’da son ...
Aydın’da yapımı devam eden göletlerde incelemelerde bulunuldu
YEREL HABERLER Aydın’da yapımı devam eden göletlerde incelemelerde ...
Hilal ve yıldızın buluşması mest etti
YEREL HABERLER Hilal ve yıldızın buluşması mest etti
Aydın, en az artış yaşanan 7. il oldu
YEREL HABERLER Aydın, en az artış yaşanan 7. il oldu
Organ bağışı için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Organ bağışı için pedal çevirdiler
Didim, “Dijital Hastane” unvanını korudu
YEREL HABERLER Didim, “Dijital Hastane” unvanını korudu
Aydın’da kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL ceza
YEREL HABERLER Aydın’da kurallara uymayan sürücülere 14 bin TL ceza
Kuşadası'nda yazı aratmayan görüntüler
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yazı aratmayan görüntüler
Tavuklarına taze ot götürmek isteyen kadına motosiklet çarptı
YEREL HABERLER Tavuklarına taze ot götürmek isteyen kadına ...
Aydın’da 2 saatte 25 alkollü sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da 2 saatte 25 alkollü sürücü yakalandı
630 kilometre pedal çevirip Aydın'ın toprağını Anıtkabir'e götürecekler
YEREL HABERLER 630 kilometre pedal çevirip Aydın'ın toprağını ...
Lösemi hastası çocukları ziyaret edip oyuncak dağıttı
YEREL HABERLER Lösemi hastası çocukları ziyaret edip oyuncak dağıttı
Başkan Yaman, güven tazeledi Belediye-İş’te Genel Kurul heyecanı
YEREL HABERLER Başkan Yaman, güven tazeledi Belediye-İş’te Genel ...
Nazilli Belediyespor şaşırttı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor şaşırttı
Antika mezatları büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Antika mezatları büyük ilgi görüyor
Kuşadası’nda Muazzez Ersoy rüzgarı esti
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Muazzez Ersoy rüzgarı esti
İşletme bacalarından çıkan yoğun duman, mahalle sakinlerini rahatsız ediyor
YEREL HABERLER İşletme bacalarından çıkan yoğun duman, mahalle ...
ADÜ rektörü Aldemir, Söke’de öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ rektörü Aldemir, Söke’de öğrencilerle bir araya ...
Aydın'da çevrecilerden JES'ler kapatılsın eylemi
YEREL HABERLER Aydın'da çevrecilerden JES'ler kapatılsın eylemi
CHP Aydın Eski Milletvekili Baydar'dan Kuşadası kent meydanı projesine tam not
YEREL HABERLER CHP Aydın Eski Milletvekili Baydar'dan Kuşadası kent ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 1-3
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.