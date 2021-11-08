Aydın’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Vali Konağı Bulvarı üzerinde saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 HZ 739 plakalı motor sürücü A.T., 1983 Sokak üzerinden Vali Konağı Bulvarı’na dönüş yaptığı esnada bir anda motorun hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetin kaybolmasıyla birlikte genç kadın, motorun kayması sonucu yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.