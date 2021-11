Yaklaşan kış ayları ayakkabı tamircilerinin yüzünü güldürüyor

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte soğuk havaların kendini göstermeye başladığı Aydın'da bot ve çizme tamiri yapan ayakkabı tamircilerinin yüzü gülüyor.



Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte Aydınlılar bot ve çizme tamiri yapan ayakkabı tamircilerinde yoğunluk oluşturdu. Kış aylarında kullandıkları bot ve çizmeleri tamir ve bakımları için ayakkabı tamircilerinin yolunu tutan vatandaşlar ayakkabı tamircilerinin işlerinin artmasına neden olurken tamirciler siparişleri yetiştirmek için tam mesai yapmaya başladı. Mesleğe 13 yaşında çıraklık yaprak başlayan 30 yıllık ayakkabı ustası 54 yaşındaki Kazım Yılmaz, "Ayakkabı var oldukça çok şükür bizim bu meslek de ölmez. Ayakkabılar elbette eskiyor, yırtılıyor, tamir istiyor. Son zamanlarda insanların alım gücü de azaldı. Her dönem yeni ayakkabı alamıyorlar. Bu nedenle tamir ettirmeyi tercih ediyorlar. Kış aylarının yaklaşması ile özellikle bot ve çizme tamiri daha fazla yapıyoruz. En düşük tamir ücreti 5 liradan başlıyor, bu ücret yapılan işlemle doğru orantılı olarak artarak devam ediyor. Mesela ufak bir dikiş bir boya 5 TL, pençe 30, taban değişimi 70 TL" dedi.



"El emeği ayakkabının kalitesi her zaman farklı"

Fabrikasyon ürünler ile birlikte ürün çeşitliliğinin de çoğaldığını ifade eden Yılmaz, "Fabrikasyon ayakkabılar ile birlikte çeşitler de çoğaldı. Eskiden daha fazla kişiye özel ayakkabı yapıyorduk, şimdi bu sayı oldukça düştü. Bazı insanların ayakları ya ortalama numaralardan ya küçük yada büyük olabiliyor. Bu durumda ayakkabı bulmakta zorlanıyorlar. Bizler artık genelde bu durumdaki müşterilerimize destek oluyoruz. Onların ayaklarına uygun ayakkabı yapıyoruz. Ama el emeği ayakkabının her zaman kalitesi farklı. Bunun kalitesini bilenler de sağ olsunlar bizleri boş bırakmıyorlar" diye konuştu.

