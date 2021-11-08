Kömür ve doğalgaz zammından etkilenmeyen köylüler kış hazırlıklarına başladı

Son yılların en sıcak ve en uzun yaz mevsiminin yaşandığı Aydın’da Kasım ayının girmesi ile birlikte havalar soğumaya başladı. Aydın merkez Efeler ilçesine bağlı kırsal Ortakayacık Köyü’nde yaşayan 55 yaşındaki Ramazan Türkmen, yağmur ve soğuklara hasret kaldıklarını belirterek köylülerin kışlık yakacakları hazırlamaya başladığını söyledi.

Bu yıl yaz mevsiminin çok uzun, sıcakların da oldukça etkili olduğunu belirten yaşlılar kış mevsiminin de aynı şekilde soğuk ve uzun geçeceğini tahmin ettiklerini belirtirken, köylerde yaşayanların kömür ve doğalgaz zammından etkilenmediğini belirttiler.

Aydın’ın dağ köylerinde kış mevsiminin oldukça sert geçtiğini bu nedenle kış hazırlıklarını iyi yapmak gerektiğini belirten Ramazan Türkmen, “Köyde yaşamanın dezavantajlı durumu olduğu kadar avantajlı yönleri de var. Bu yıl doğalgaz ve kömür fiyatları çok fazla zamlanmış ama biz köyde yaşadığımız için bu zamlardan pek etkilenmiyoruz. Dağlardan topladığımız yakacak odunlarımızı yük hayvanlarımızla evlerimize taşıyıp kış hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

Odun ateşi ve guzinenin keyfi bir başkadır

Kışı rahat geçirmek için mutlaka yazdan hazırlık yapmak gerektiğini belirten Türkmen, “Kış zor bir mevsimdir hazırlıklı olan için çok keyiflidir. Kışın guzine ve odun ateşi ayrı bir keyiftir. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Büyüklerimizden gördüğümüz şekilde kış hazırlıklarımızı yapıyoruz. Zaman zaman yük hayvanları ile odun taşımak meşakkatli oluyor ama, keyfi de güzel oluyor” dedi.

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