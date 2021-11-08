Kıbrıs Gazisi Yüksel, Korona virüse yenik düştü

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Aydın İncirliova ilçesinde yaşayan ve geçtiğimiz gün Korona virüse yakalanan 67 yaşındaki Şükrü Yüksel, hayatını kaybetti. Çevresinde oldukça sevilen ve sakin kişiliği ile bilinen Şükrü Yüksel’in ölümü ilçede üzüntüye neden oldu.

Kıbrıs Gazisi ve Tekelden emekli olan Şükrü Yüksel emekli olduktan sonra bir süre İnciriliova Birlik hattında minibüs işletmişti. Emekliliğin yaşayan 2 kız çocuğu babası Şükrü Yüksel, geçtiğimiz gün Korana virüs salgınına yakalandı. Durumu ağırlaşınca Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şükrü Yüksel, sabahın erken saatlerinde tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

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