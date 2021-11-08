Aydın’da uyuşturucudan 106 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 106 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 8 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 01 Kasım 202107 Kasım 2021 tarihleri arasında 99 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 106 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 8 şüpheli tutuklandı, 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan çalışmalarda bu zaman diliminde 1059,10 gram Kubar Esrar, 4 bin 387,03 gram Metamfetamin, 0,63 gram Sentetik Kannabinoid, 39 adet sentetik ecza ve 1,47 gram eroin ele geçirildi.

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