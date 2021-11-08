Nazilli lider önünde yara saracak



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Akhisarspor'da deplasmanda 4-0 gibi farklı skrola mağlup olarak Play-Off hattından çıkan Nazilli Belediyespor, sahasında lider Pendikspor önünde yara sarmak istiyor. Çarşamba günü oynanacak kritik randevu öncesi oyuncularını motive etmeye çalışan teknik direktör Kadir Kar, Akhisarspor maçının geride kaldığını, hatalardan ders çıkarıp tekrarlamamaları gerektiğini söyledi.Ağır yenilginin izlerini silmeye çalışan Kadir Kar, öğrencilerinden galibiyet sözü alarak, "Akhisar deplasmanında hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Ama bunu mutlaka telafi edeceğiz. Çarşamba günü kendi sahamızda Pendikspor'u misafir edeceğiz. Oyuncularımız bu karşılaşmada Akhisar karşısında alınan yenilgiyi telefi edeceklerine dair söz verdiler. Kendi sahamızda puan ve puanlar için mücadele edeceğiz. Zirve yarışından uzaklaşmamak adına şiddetle puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bunun bilinci içerisinde mücadele edeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-11-08 12:23:41



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