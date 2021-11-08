Köşk Belediyesi’nden taksit kolaylığı

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Aydın Köşk Belediyesi, emlak, çevre temizlik, reklam vergisi gibi ödemelerde vatandaşlara taksit kolaylığı sağlayacağını duyurdu.



Köşk Belediyesi, kira, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi ödemelerinde vatandaşa alternatif ödeme seçenekleri sundu. Vergi ödemelerinde geliştirilen alternatif hizmetlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlandığının altını çizen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Vatandaşlarımızın ödeme konusunda hiçbir sıkıntı çekmemesi için gerekli tüm çalışmaları yürütme gayreti içindeyiz. Belediyemiz Veznesi’nde yapılacak kira borcu, emlak, çevre temizlik, arazi, arsa, ilan ve reklam vergisi ödemelerinde bonus özelliği olan kredi kartlarına vade farksız 3 taksit ödeme kolaylığını hemşehrilerimizin hizmetine sunduk” dedi.

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