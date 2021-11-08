Ağaç kesmeye giden yaşlı adam ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Mustafa Durmaz, ağaç kesmeye gittiği alanda ölü bulundu.

Olay, Efeler’in Kuyucular Mahallesi Kocadere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 84 yaşındaki Mustafa Durmaz, sabah saatlerinde ağaç kesmek için evden ayrıldı. Akşama kadar eve geri dönmeyen yaşlı adamın hayatından endişelenen yakınları, Kocadere mevkiine giderek yaşlı adamı aramaya çıktı. Kocadere mevkiinde yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucunda Durmaz’ın ağaç kestiği sırada motorlu testere ile bacağını kestiği ve kan kaybından hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

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