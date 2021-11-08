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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, lösemili çocukları yalnız bırakmadı

İHA

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, lösemili çocukları yalnız bırakmadı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ‘28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısıyla ADÜ Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek kitap ve balon hediye etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer ile birlikte ‘28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısıyla ADÜ Hastanesi’nde yaklaşık 30 çocuğun tedavi gördüğü Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi’ni ziyaret etti. Lösemili çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Rektör Aldemir, ailelere herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Çocuklarla da sohbet eden Aldemir, ziyaret sonunda çeşitli hikaye kitapları ve balon hediye etti.

“Her zaman yanlarındayız”
ADÜ’de eğitim gören öğrenciler kadar, hastanede de tedavi gören tüm hastaların her zaman yanlarında olduklarını kaydeden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Kısmen de olsa yapabileceğimiz bir şeyler var mı diye lösemili çocuklarımızı ziyaret ettik, ihtiyaçları olup olmadıklarını sorduk. Gördük ki hastanemiz, bu anlamda çok başarılı işler yapıyor. Yine de hem yerinde bir gözlemleme yapmak, hem de onlara uğrayarak geçmiş olsun dileklerimizi ileterek hediyeler takdim etmek için buradayız. Hastanede tedavi gören hastalarımızın her zaman yanındayız. Buradan da ayrılırken, çok mutlu ayrılıyoruz. Çünkü gözümüz arkada değil. Hastanemizin güçlenerek kaliteli sağlık hizmeti vermesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Onlar bizim göz bebeğimiz”
Lösemili hastaların kendileri için son derece değerli hastalar olduklarını ifade eden ADÜ Hastanesi Başhekimi, Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, “İçerisinde bulunduğumuz Lösemili Çocuklar Hastası dolayısıyla çocuklarımıza çeşitli ziyaretler gerçekleştiriliyor. Sağ olsunlar bugünkü ziyaretçilerimiz rektörümüz ve Kültür ve Turizm İl Müdürümüz Umut Tuncer oldu. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler vererek onlara moral verdiler. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz, değerli çocuklarımız. Bizler de elimizden geldiğince onlara bakmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e ziyarette; Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, ADÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ve Çocuk Hematolojisi ve Onkoloji Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Mediha Akcan eşlik etti.

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