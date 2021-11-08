Sarıkemer'de bilim fuarı sergisi düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sarıkemer Mahallesi Emine Gezerler İlk ve Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi açıldı.



Serginin açılış törenine Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Apaydın, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Okul öğrencilerinin renkli ve bir o kadar merak uyandıran bilim gösterileri ile başlayan sergide, öğrencilerin danışman öğretmenleri ile gerçekleştirdikleri projeler ve yapmış oldukları çalışmalar sergilendi. Sergiye katılanlar stantları tek tek gezerken, öğrencilerden proje ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.