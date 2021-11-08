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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler'in tırmanış duvarı minik izcileri ağırladı

İHA

Efeler'in tırmanış duvarı minik izcileri ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Efeler için hayata geçirdiği projelerden biri olan tırmanış duvarı Yedi Eylül İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Başkan Atay’ın uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmak, milli ve olimpik sporcu yetiştirmek amacıyla ilçeye kazandırdığı olimpik tırmanış duvarı bu spora ilgi duyan vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Efeler Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire Alanı’na inşa edilen, ülkedeki olimpik standartlarda açık havadaki tek tırmanış duvarının son misafirleri Yedi Eylül İlkokulu’nun İzcilik Kümesi öğrencileri oldu.

Öğrenciler, Efeler Belediyesi bünyesinde görev yapan Spor Tırmanış Antrenörü Şevki Çıldır gözetiminde duvara tırmandı. Tırmanış duvarını deneyimleyen minik izciler keyifli vakit geçirirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. El ayak koordinasyonu en iyi sağlayan sporlardan biri olan tırmanış sporunun sırt kaslarının gelişmesinden, boyu uzatmasına kadar pek çok faydası bulunurken, çocukların yükseklik korkusunu yenmesine, kendisine güvenmesine, yardımlaşma ve uyum duygularının gelişmesine katkı sağladığı biliniyor.

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