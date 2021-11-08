Kıbrıs gazisi koronavirüse yenildi

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Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir süre önce Kovid-19'a yakalanan Kıbrıs Gazisi Şükrü Yüksel (67), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce Kovid-19'a yakalanan 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Şükrü Yüksel, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yüksel için evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kurt ile gazi Yüksel'in yakınları katıldı. Yüksel'in cenazesi evinin önünden helallik alındıktan sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2021-11-08 19:14:48



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