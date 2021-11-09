Aydın’da 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 13 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 11 ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 2 olmak üzere toplam 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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