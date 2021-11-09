Kuşadası'nda "Çağdaş Yaşam" ormanı yeşeriyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yaylaköy mevkiinde yaşama geçirilen 5 bin fidanlık orman projesi kapsamında ilk fidanlar toprakla buluştu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de bin fidanlık bir koruyla destek olduğu proje kapsamında düzenlenen fidan dikim törenine katılan öğrenciler, ağaç dikmenin mutluluğunu yaşadı.



ÇYDD Kuşadası Şubesi tarafından pandemi nedeniyle bir süredir ertelenen 5 bin fidanlık Hatıra Ormanı projesi yaşama geçirildi. Ege Orman Vakfı ile iş birliği ile KuşadasıYaylaköy mevkiinde oluşturulan ormana Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel ve KEGEV Özel Ü. Naci Akdoğan Koleji biner fidanlık korular ile destek oldu. ÇYDD Üyesi Melek Sözer, ÇYDD Kuşadası Şubesi Başkanı Çilen Karakuş ve Kuşadası İstek Okulları’nın beş yüzer fidanla destek verdiği ormanda fidan dikim töreni düzenlendi.



Törene Başkan Ömer Günel adına Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim, KEGEV Başkanı Şefik Sözer, Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, ÇYDD Kuşadası Şube Başkanı Çilen Karakuş, Başkan Yardımcısı Gülin Cinalioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Özel Naci Akdoğan Koleji Müdürü Hande Özcan, İstek Vakfı Kuşadası Okulları Kurucu Temsilcisi Ülkü Dernek ile öğrenciler katılarak fidanları toprakla buluşturdu.



Törende, KuşadasıYaylaköy ağaçlandırma sahasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, Kuşadası’nda oluşturulan ormana destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Kuşadası Belediyesi Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ethem Kerim ise ormanların ekolojik sistem içerisindeki önemine dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ederken bir yandan da duyarlı projelere elimizden gelen desteği sunuyoruz. Kuşadası’na 5 bin fidan kazandıran böylesine değerli bir projeye katkı sunan herkese şahsım, Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel ve tüm Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

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