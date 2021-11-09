Başkan Çerçioğlu: “Atamızın inancı, çağdaş Türkiye’nin yolunu açmıştır”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Atamızın inancı çağdaş Türkiye’nin yolunu açmıştır” dedi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Atatürk’ün, Milli Mücadele dönemindeki inancının çağdaş Türkiye’nin yolunu açtığına dikkat çeken Başkan Çerçioğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 83 yıl önce sonsuzluğa uğurladık. Her geçen gün daha fazla özlem, saygı ve şükranla yad ettiğimiz Atamız, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel hayatta birçok ilki başarmış bir liderdir. Milli Mücadeledeki inancı bu milletin bağımsızlık için omuz omuza vermesini sağlamış ve sonrasında da demokratik bir cumhuriyetle çağdaş Türkiye’nin yolunu açmıştır. Milli Mücadele ile başlayan ve bugün artık ikinci yüzyılına doğru giden Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı yolculuk onun ilerici kişiliğinin yansımasıdır. Onun devrimci ışığının altında “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dediği demokratik, laik, sosyal ve millet egemenliğine dayalı hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar yaşatacağız. Onun gösterdiği muasır medeniyet yolundan ayrılmayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yılında aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bizlere aydınlık yarınlar armağan eden Atamızın devrimlerinin ışığında daha fazla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

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