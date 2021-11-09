Yesevi Hareketi Derneği Hizmet Binasına Kavuştu

Aydın’da yaklaşık 2 yıl önce örgütlenen ve ‘Kalplere düşmektir düşümüz’ sloganıyla Türk Dünyasında yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran Yesevi Hareketi Derneği Aydın İl Temsilciliği hizmet binası Nazilli’de açıldı.

Yaklaşık 2 yıl önce ‘Kalplere düşmektir düşümüz’ sloganıyla harekete geçen ve özellikle Türk dünyasında hayata geçirdiği sosyal yardımlaşma, sağlık, eğitim ve arama kurtarma projeleriyle adından söz ettiren Yesevi Hareketi Derneği, Aydın Şubesini Nazilli’de yoğun katılımla hizmete açtı. Törene, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, Yesevi Hareketi Derneği Genel Başkanı Mahmut Cömert, Yesevi Hareketi Derneği Ege Bölgesi Başkanı Ahmet Atay, Yesevi Hareketi Derneği Aydın İl Başkanı Hidayet Karabay, Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Dernek binasının açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Yesevi Hareketi Derneği Aydın İl Başkanı Hidayet Karabay, insanlara faydalı olmak üzere yola çıkmış, üç kıtada, 22 ülkede faaliyet gösteren bir insani yardım kuruluşu olduklarını ifade ederek, “Hiçbir siyasi parti, cemaat ya da tarikatla bağımızın olmaması ve bağımsız insanı yardım kuruluşu olmamız bizleri özel yapmaktadır. Tek bir amacımız var, o da Türkiye’de ve mazlum coğrafyalarda yardıma ihtiyacı olanlara Allah rızası için yardım ulaştırmaktır” dedi.

Yesevi Hareketi Derneği Ege Bölge Başkanı Ahmet Atay ise yaptığı konuşmada çalışmaları hakkında bilgi verdi. Atay, “Her şey 2 sene Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Berçin’in sosyal medyada yüreklere dokunan bir paylaşımı ile başladı. Yazılan bu yazıyı üzerimize alındık ve bismillah diyerek çalışmaya başladık. Bugüne kadar bizlere destek olan her türlü konuda bizleri yalnız bırakmayan gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel hizmetler yapmak için yol almak istiyoruz” dedi.

Yesevi Hareketi Derneği Genel Başkanı Mahmut Cömert ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da yaptıkları konuşmalarda başarı dileklerinde bulundular. Son olarak dernek binasının açılış kurdelesi Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı’nın duasının ardından hizmete açıldı.

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