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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da fidan dikim noktaları belli oldu

İHA

Aydın’da fidan dikim noktaları belli oldu

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde 24 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirileceği açıklanırken, Aydın’da da fidan dikim noktaları belli oldu.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 11 Kasım Milli Ağaç bayramı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Muğla ve Aydın illerinde 24 ayrı noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirilecek. Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününde Muğla ve Aydın illerinde 300 bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirterek 11 Kasım Perşembe günü herkesi fidan dikmeye davet etti. Muğla ve Aydın illerinde tüm fidan dikim noktalarındaki etkinlikler 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00 de başlayacak. Fıstıkçamı, kızılçam ve servi türlerinin yanında ceviz, badem, keçi boynuzu ve defne gibi gelir getirici türlerden oluşan binlerce fidan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde toprakla buluşturulacak.
Aydın’da 13 lokasyonda fidan dikilecek
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 13’ü Aydın ve 11’i Muğla illerinde olmak üzere 24 noktada fidan dikim etkinliği yapılacak. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Aydın ve Muğla illerindeki bu 24 nokrada 300 bin fidanın 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde toprakla buluşturulacağını söyledi. Bölge Müdürü Yaprak, “Bakanımız Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde Muğla ilinde 27 milyon 815 bin ve Aydın ilinde 8 milyon 528 bin adet fidanın 2021 yıl sonuna kadar dikileceğini paylaşmıştı. Tüm yanan alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarımızla birlikte yılsonu itibariyle Muğla ve Aydın illerinde 36 milyon 343 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız” dedi.
Aydın ilinde fidan dikim noktaları ise Aydın Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki merkez Efeler ilçesiyle birlikte Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Nazilli Yellice Mahallesi, Bozdoğan Kakkalan Mahallesi, Yenipazar Dereköy Mahallesi, Kuyucak Yamalak Mahallesi ve Karacasu Yazı Mahallesi olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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