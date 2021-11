Cinayete kurban giden Yağmur için fidan kampanyası

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Didim ilçesinde kaybolduktan 2 gün sonra komşuları Nizam Cansızlar (53) tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıkan Yağmur Tayhan (17) için TEMA Vakfı öncülüğünde düzenlenen 'Yağmur Her Fidana Can Olsun' fidan kampanyası ilgi gördü.

Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan (41), 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan (37) ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Eve dönüş yolunda, saat 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine Tayhan'ı merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. Yağmur Tayhan'ın 2 gün sonra devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide cesedi bulundu. Evlerine 1 kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda 27 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Tayhan'ın olaydan sonra kaçan katil zanlısı Nizam Cansızlar ise aynı gün bir parkta uyurken yakalanıp, tutuklandı.

FİDANLARLA YAŞAYACAK

Yağmur Tayhan'ın acısını unutmayan Didimliler, TEMA Vakfı öncülüğünde 28 Ekim´de 'Yağmur Her Fidana Can Olsun' fidan kampanyası başlattı. Kampanyaya destek veren Ver Elini Kardeşim Didim Sosyal Medya Hareketi'nin paylaşımı üzerine kampanyaya ilgi oluştu. Bağışlanan fidanların TEMA Vakfı öncülüğünde belirlenecek alana dikileceği bildirildi. Kampanyanın 21 Kasım'da sona ereceği duyuruldu.

`BİZİM İÇİN BÜYÜK ANLAMI VAR´

Kızı adına böyle bir çalışma başlatılması nedeniyle duygulandığını belirten Mehmet Tayhan, "Yağmur Her Fidana Can Olsun' sloganıyla başlatılan kampanyaya herkes yoğun ilgi gösterdi. Anlamlı ve güzel bir çalışma yaparak kızımızın adının bu şekilde yaşatılması da bizleri memnun etti. Bizim canımız, Yağmur'umuz hep fidan olarak kalacak ama her bağışlanan fidan büyüdükçe tüm canlılara nefes olacak. Ülkemize böyle bir konuda destek olabilirsek bizi mutlu eder. Didim halkının da bu kampanyaya duyarlılık gösterip, destek oluyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-11-09 14:13:39



