Başkan Atay sanayi esnafıyla buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın 3. Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.



Göreve geldiği günden bu yana düzenli olarak esnaf ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşla sıcak bir bağ kuran Başkan Atay, son olarak Zeybek Mahallesi’ndeki Aydın 3. Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Sanayi sitesi esnafı tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Mehmet Fatih Atay, iş yeri sahiplerinin ve çalışanların taleplerini, önerilerini dinleyip, fikir alışverişinde bulundu.



Esnafın zorlu ekonomik şartlar altında ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyleyen Başkan Atay, “İmkan bulduğumuz her zaman vatandaşlarımızla birebir temas kurarak sorunlarını, taleplerini ve Efeler’i marka kent yapmaya dair önerilerini dinlemeye gayret ediyoruz. Belediye Başkanı olarak bizzat ve tüm çalışanlarımızla birlikte sahada vatandaşımızın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Efeler halkıyla ortak aklı kullanarak, el ele daha iyi bir kent yönetimi için mesaimize devam ediyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

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