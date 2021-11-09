35 yıl hapis cezası ile aranıyordu, yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 35 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydin Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri hakkında yakalaması olan uyuşturucu satıcısını yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 ay boyunca titizlikle yapılan takip ve izlemenin ardından düğmeye basıldı. Yapılan operasyonla uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 2 dosyadan 35 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.G yakalanarak, işlemlerinin ardından ceza evine gönderildi.

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