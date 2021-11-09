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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Kent Meydanı Kuşadası’na nefes aldıracak

İHA

Yeni Kent Meydanı Kuşadası’na nefes aldıracak

Göreve geldiği ilk günden bu yana Kuşadası’nı modern bir turizm kenti haline getirmek için geliştirilen projeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2021 yılı sonunda belediye hizmet binasının bulunduğu alandaki yapıların yıkımı ile başlayacak olan Kent Meydanı projesinin, Kuşadası’na pek çok alanda katkı sunacak çok yönlü bir proje olduğunun altını çizdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mevcut belediye hizmet binasının bulunduğu alanda yaşama geçirilecek olan Kent Meydanı projesinin uzun ve kısa vadede Kuşadası’nın kimliğini belirleyecek en önemli adımlardan birisi olduğunu belirterek “Meydanlar, ruhunu ve kimliğini insandan alan ve bu kimliği kente yayan çok önemli alanlardır. Kuşadası’na, sahip olduğu doğal tarihi ve kültürel zenginliklerden beslenen ve içerisinde pek çok olanak barındıran modern bir turizm kenti kimliği kazandırabilmemizin en önemli adımını kent meydanımız ile atacağız” dedi.

“Kent Meydanı, kentimizin 30 yıllık makûs tarihini değiştirecek nitelikte, cesur ve umut barındıran bir proje. Uzun süredir kurulan bir düş. Ve biz bu düşü gerçekleştirme hususunda kararlıyız” diyen Başkan Ömer Günel, tıpkı yaşama geçirdikleri diğer projelerde olduğu gibi kent meydanı projesinde de sürecin en başından bu yana bölge esnafı ile iletişim içerisinde olduklarına dikkat çekti. Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgede bulunan belediye kiracısı esnafımız Kent Meydanı projesinden uzunca süredir haberdar. Kendileri tahliye için gerekenleri yapmaya başlamış durumda. Kimsenin mağduriyet yaşamaması için gerekli hassasiyet ziyadesiyle gösteriliyor. Kent Meydanı için gerekli konsensüs sağlanmış ve inşaat süreci hazırlıkları tamamlanmıştır. İmalata 2022 yılının ilk günlerinde başlayacağız. Kent Meydanı bir yandan coşkulu kutlamalara, kaliteli kültürsanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir açık hava sahnesi olurken bir yandan da insanların nefes alabildikleri ve sosyalleşebildikleri alan olarak kentimizin kimliğini en iyi şekilde yansıtacak biçimde düzenlenecek.”

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