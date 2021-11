CHP Aydın İl Başkanı Çankır'dan '10 Kasım' mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, ilke ve devrimleri hala bugün milyonların kalbinde yaşıyor ve yaşayacaktır” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Ali Çankır, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Atatürk’ün fikirleri ışığında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağını ifade eden Başkan Çankır, “83 yıl önce 10 Kasım'da sonsuzluğa uğurladığımız Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu, ülkemizin gelişimi ve kalkınmasında birçok yenilik yapmış, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, ilke ve devrimleri hala bugün milyonların kalbinde yaşıyor ve yaşayacaktır. O'nun muassır medeniyetler seviyesindeki bir Türkiye hayali, bugün attığımız ve atacağımız her adımda ilkemiz olmaya devam ediyor” dedi.



Cumhuriyetin 12'nci yıl kutlamalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Atatürk, bizden biridir' ifadelerini hatırlatan Çankır, “Aslında bu söz bugün gelinen noktada toplumumuzdaki her bireyin Cumhuriyet'e ve Türkiye'ye karşı sorumluluğu olduğunu çok net ortaya koymaktadır. İşte bu görev bilinci ve sorumlulukla Atamızın emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaya, yüceltmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Milyonlarla birlikte senin çizdiğin yolda yürümeye, kurduğun Cumhuriyeti korumaya devam ediyoruz. Alnımız açık, başımız dik bir şekilde göndere çekilen bayrağımızın altında özgür ve bağımsızlık şiarımızla seninle gurur ve onur duymaya devam ediyoruz. Evlatların, senin izinde, senin fikirlerinin ışığında kurduğun Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak ve payidar kalacaktır. Her daim seni anacağız, anlatacağız ve yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

