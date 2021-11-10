Aydınlı kadın çiftçilerden proje gezisi

Aydın kadın çiftçiler, 'Kadın Çiftçiler Trabzon Hurması Kurutuyor' projesi kapsamında Yalova'ya düzenlenen proje gezisinde çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortak olarak yürütülen 'Kadın Çiftçiler Trabzon Hurması Kurutuyor' projesi kapsamında Yalova'ya teknik gezi gerçekleştirildi. Proje kapsamında kadın çiftçi ve teknik elemanlara 2 günlük gezide Türkiye'de yetiştirilen Trabzon hurması çeşitlerinin gıda sanayinde değerlendirmeye uygunlukları ve işleme teknikleri üzerine araştırma programlarının yürütüldüğü Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevli uzmanları Arzu Şen ve Nesrin Aktepe Tangu tarafından laboratuvar ortamında ve arazi koşullarında teknik ve uygulamalı olarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.