Kahvederesi’nin yol sorunu çözülüyor

İlçe merkezi başta olmak üzere 82 mahallenin tamamında yıllardır süregelen sorunların çözülmesi için harekete geçen Nazilli Belediyesi ekipleri, Kahvederesi Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahvederesi Mahallesi’nde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalar kapsamında taşımalı eğitimde de kullanılan mevcut yolun tesviyesi yapılarak taş döşemeye hazır hale getirildi. Yol kenarında yer alan ve ulaşımı engelleyen yabani otlar ve çalılıklar ise iş makinaları ile temizlendi.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan sayesinde Kahvederesi Mahalle’nin sahipsiz kalmadığını söyleyen Mahalle Muhtarı Erol Karakuş; “Başkanımız sayesinde bağlantı yolumuzun tesviyesini yaptık. Önümüzdeki günlerde taş döşeme işlemleri başlayacak. Başkanımıza güvenimiz sonsuz. Kürşat Başkanımız sayesinde Kahvederesi sahipsiz değildir. Allah başkanımızdan razı olsun. Kahvederesi köyü olarak her zaman arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Nazilli’nin büyük küçük demeden tüm mahallelerine hizmet götürme gayretinde olduklarını dile getiren Başkan Özcan, özellikle kış aylarında ulaşım sorunu yaşanan noktaları tespit ederek bu noktalarda çalışmaların ivedilikle gerçekleştirildiğini kaydetti.

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