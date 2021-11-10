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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Söke’de düzenlenen törenle anıldı

İHA

Atatürk Söke’de düzenlenen törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 83. yıl dönümünde Söke'de törenle anıldı.

İlk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törende sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu yapılarak, İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediyesi Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan, Söke Garnizon Komutanı İsth. Albay Aziz Çiçek başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra salon programına geçildi. Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İmamhatip Lisesi'nde gerçekleşen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tarih Öğretmeni Alev Yeşiltarım Koyun yaptı. Konuşmasında, "Bugün 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'ncü yıldönümü. Evet bedenen bir ayrılış bu, zira o idealleriyle, düşünceleriyle ve bize kazandırdıkları ile 83 yıldır aramızda, ve nice yıllar aramızda olmaya devam edecek. O yeryüzüne bir insan olarak gelmiş bir cihan olarak gitmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Ulusunun yüreğinde ölümsüzleşen büyük önder Atatürk'ü, başöğretmenimi, bir kez daha gurur, özlem ve saygıyla anıyorum" dedi.
Ardından Söke Şehit Faruk Demir Anadolu İmamhatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Kartal Bakışlı Deha' oyununun gösterisi sahnelendi. Daha sonra şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

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