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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür Merkezi'ndeki programla Atatürk anıldı

İHA

Kültür Merkezi'ndeki programla Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde Aydın İl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı.

Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83'üncü yıl dönümünde Aydın Valiliği önünde başlayan anma törenleri, Aydın İl Kültür Merkezi'ndeki program ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Ömrünü vatanının ve milletinin bağımsızlığına adayan Mustafa Kemal Atatürk, milletinin de desteğini alarak başlattığı milli mücadele hareketi ile esareti asla kabullenmeyerek, Türk Milletini tekrar ayağa kaldıran ve tarihe yön veren, bu yönüyle dünyanın da örnek aldığı bir devlet adamıdır. Devletlerin, milletlerin tarih kitaplarında önemli sayfaları ve bu sayfalara adlarını yazdırıp, imzalarını atan büyük liderleri vardır. Bizim tarih kitaplarımızda da Mete Han'dan Alparslan'a, Osman Gazi'den Fatih'e önemli sayfalarımıza imza atmış liderlerimiz, devlet büyüklerimiz olmuştur. Ve bunların 20. yüzyıldaki tezahürü ise Mustafa Kemal Atatürk'tür. Geride bıraktığı hatıralar, emanet ettiği büyük miras, üzerine titrediği bağımsız yaşama azmi ilk günkü kadar taze ve heyecan vericidir. 'Benim naçiz vücudum, elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır' diyerek önce manevi nizamın gerçeğini vurgulayan, sonra da 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin hududunu çizen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, devletimizin bekasını genç nesle, genç nesli de biz öğretmenlere emanet etmiştir. Bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve bizlere emanet ettiği gençlere hizmet etmek boynumuzun borcudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını aramızdan ayrılışının 83.üncü yılında, saygı ve minnetle yad ediyor, milli mücadele kahramanlarımızı ve bu vatan için canını vermiş bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş'un konuşmasının ardından 10 Kasım dolayısıyla il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından ödülleri takdim edildi. Anma programı Aydın Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Atatürk' isimli oratoryo ile son buldu.

Anma programına Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Per. Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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