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ADÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi PRESI Projesi kapsamında ziyaretçilerini ağırladı

İHA

ADÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi PRESI Projesi kapsamında ziyaretçilerini ağırladı

Hollanda Lahey Belediyesi Koordinatörlüğünde Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’nun teknik desteği ile yürütülen Efeler Kaymakamlığı’nın ortak olduğu 'COSME Sosyal Etki için Dirençli Bölgesel Ekosistemler' (Resilient Regional Ecosystems for Social Impact) PRESI Projesi kapsamında proje paydaşı olan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi ziyaret edildi.

Aydın Valiliği Koordinatörlüğü’nde gerçekleşen ADÜ Teknokent bölge ziyaretine Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem, Aydın Valiliği Proje ekibi ve ADÜ Teknokent yetkilileri ile Hollanda, Almanya, ve Belçika’dan 24 sosyal ekonomi işletmesi katılım sağladı. Program, Prof. Dr. Cemal İyem’in bölgeyi tanıtan sunumunun ardından bölgede yer alan firmalar tarafından, katılan ziyaretçilere projelerin anlatmasıyla devam etti. Gerçekleşen sunumların ardından ziyaretçiler, memnuniyetlerini dile getirerek bölgeden ayrıldı.

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