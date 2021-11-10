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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Buharkent üreticisine destek

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Buharkent üreticisine destek

Yerel üreticinin desteklenmesi için birçok proje yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkentli çiftçinin de gelişmesi için hem destekleme yapıyor hem de kooperatiflere yeni satış kanalları açıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin atıl arazinin değerlendirilmesi için hibe ettiği incir fidanları önümüzdeki yıldan itibaren meyve vermeye başlayacak. Büyükşehir’in iştiraki olan Halk Ege Et ise Buharkentli kooperatif için de kazanç kapısı oldu. Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, başarıyla yürütülen ortak çalışma modeliyle özellikle kooperatifleşen üreticinin yerel yönetimle işbirliğinin faydalarını fazlasıyla gördüklerini söyledi.

Büyükşehir’den fidan desteklemesi
Özdamar, birkaç yıl öncesine kadar atıl durumda olan Buharkent’in Feslek Gelembe Mahallesi’ndeki arazinin değerlendirildiğini söyleyerek “Buradaki derenin ıslah edilmesinden sonra tarım arazileri ortaya çıktı. Buradaki bir parseli de Buharkent Ziraat Odası olarak modern bir incir bahçesi olması için değerlendirdik. Bunun için Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat ettik. Büyükşehir Belediyesi bu arazinin iş makineleriyle dikime hazır hale getirilmesini sağladı, daha sonra ise incir fidanı desteklemesinde bulundu. Bu bölge aynı zamanda Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin su artezyenlerinin bulunduğu bir bölge. Bu artezyenlerden yararlanarak incir fidanlarını yetiştirdik. Ayrıca bu kullandığımız sulama sistemimizle çevremizde çiftçilik yapanlara da yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Buharkent çiftçisinin önü açılıyor
Aynı zamanda Buharkent Ziraat Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi başkanı da olan Özdamar, Türk tarımının sorunlarının temelinde çiftçinin ve kurumsallaşmış kooperatiflerin birinci sorununun finans olduğunun altını çizerek “Finans sorununun aşılabilmesi için de mutlaka yerel yönetimlerle kooperatiflerin ve üreticilerin işbirliği yapması, dayanışma içerisine girmesi gerekiyor. Biz bu noktada da Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatifimize ve şirketimize dolayısıyla da ziraat odamıza verdikleri bu destekle bu işi yürütüyoruz. Biz kooperatifimiz yoluyla Buharkent çiftçisinin ürünlerini pazarlıyoruz. Başarılı bir model olarak da üretici kooperatifinden tüketiciye gidecek en kısa yolda yerel yönetimlerin devreye girmesi gerektiği inancındayız. Bu, Buharkent Ziraat Odası’yla Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ortaya koyduğu projeyle gerçekleşiyor” dedi.

Kooperatif ürünleri Halk Ege Et’te
Özdamar “Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Halk Ege Et şirketine Buharkent Ziraat Yaş Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi olarak da çiftçilerimizin ürünlerini mamul haline getirip ulaştırarak tüketiciye en kısa yoldan en uygun fiyatla ulaşmasını sağlıyoruz. Bu da yerel yönetimin çiftçiye doğrudan verdiği bir destek anlamındadır. Bu işbirliği sayesinde hem çiftçimizin ürünü değerleniyor, hem de tüketici kaliteli bir kooperatif ürününü tüketme fırsatını elde etmiş bulunuyor. Bu pazarlama yöntemi yoluyla Türk çiftçisinin ayakta kalması sağlanacak. Ben bu katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Buharkent tarımına verdiği hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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