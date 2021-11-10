Nazilli Belediyespor - Pendikspor: 0-0

En duygusal, en meşhur Atatürk sözleri

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Enes Kanpara (xx), Tuncay Ercan (xx), Enes Biroğlu (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) Selçuk (xx), Hasan Yurtseven (xx) (Dk. 84 Ebu Sıddık), İlyas (x) (Dk. 60 Ahmet xx), Koray (xxx), Mert Er (xxx), Emre (x) (Dk. 75 Hasan Demir x), Onur (xx), Cesur (xx) (Dk. 75 Mehmet Ersavaş xx), Mert Çapar (xx) (Dk. 84 Berat), Mehmet Özdıraz (xx)

PENDİKSPOR: Haydar (xxx) Doğan Can (xx), Abdurrahman Emir (xxx), Onur (xx) (Dk. 78 Enes İslam x) , Kerem (xx) (Dk. 10 Çağrı x), Serdar Cansu (xx), Burak (x) (Dk. 64 Görkem xx), Zahit (xx) (Dk. 78 Volkan xx), Erman (xx), Serdar Deliktaş (xx), Mesut (x)

SARI KARTLAR: Serdar Deliktaş, Mesut, Onur, Görkem (Pendikspor), Koray, Selçuk (Nazilli Bld)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Serdar Deliktaş (Pendikspor), Dk. 90 Koray (Nazilli Bld)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Akhisarspor'a deplasmanda farklı yenilerek Play-Off hattının dışına çıkan Nazilli Belediyespor, hafta içi mesaisinde evinde lider Pendikspor'la yenişemedi: 0-0. Maçta iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, uzatma anlarında ev sahibinden Koray, konuk ekipten ise Serdar Deliktaş ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu skorla zirvedeki yerini koruyan Pendikspor puanını 23'e, son 6 maçta tek galibiyetle yetinen Nazilli ise 16'ya çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-11-10 15:35:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.