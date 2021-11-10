İYİ Partili Türkkan'a bir tepki de Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden geldi Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ulvi Atmaca: "Esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz"

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına karşı sarf ettiği sözlere tepkiler gelmeye devam ediyor. Lütfü Türkkan'a bir tepki de Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ulvi Atmaca'dan geldi. Atmaca, "İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi atfediyor, esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz" dedi.

Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ulvi Atmaca yaptığı açıklamasında, “Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde teröre destek verenlerle, şehitlerimizin yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesareti gösteren hiçbir parti milletvekili istemiyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak, her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçer ve iş tutarsa karşılarında bizleri bulacaktır. Bundan önce bu hadsizliği ve alçaklığı yapanlar da dahil olmak üzere, şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize ağza alınmayacak küfürler eden her kim varsa, derhal yakışmadıkları ve işgal ettikleri makam ve mevkilerden ayrılmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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