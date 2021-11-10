Öğrenci servisinden düşen hostes, yaşama tutunamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenci servisinden düşen hostes, yaşama tutunamadı

DHA

Öğrenci servisinden düşen hostes, yaşama tutunamadı


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hostes olarak görev yaptığı öğrenci servis minibüsünün açık olan kapısından düşüp, başını beton zemine çarparak ağır yaralanan Nilgün Ediz (37), kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, geçen 5 Kasım'da, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Aliya İzzetbegoviç İlkokulu arkasında meydana geldi. Ümit Çeker (53) idaresindeki öğrenci servisiyle bir öğrenciyi okulun arkasındaki bir adrese bıraktıktan sonra geri manevra yaptı. Bu sırada öğrenci servisinde hostes olarak görev yapan 1 çocuk annesi Nilgün Ediz dengesini kaybedip, açık olan kapıdan düşerek beton zemine başını çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ediz'i ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakıma alınan Ediz, bugün saat 10.30 sıralarında, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ediz, ikindide Karpuzlu İlçesi Hatipkışla Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kazanın ardından ifadesi alınıp, serbest bırakılan servis minibüsü şoförü Çeker, Ediz'in ölümünün ardından yeniden gözaltına alındı. Polisin, kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
 DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-11-10 17:41:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli’de Atatürk için 5 bin kişilik pilav hayrı yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de Atatürk için 5 bin kişilik pilav hayrı ...
Servisten düşen hostes hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Servisten düşen hostes hayatını kaybetti
İYİ Partili Türkkan'a bir tepki de Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nden geldi Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ulvi Atmaca: "Esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz"
YEREL HABERLER İYİ Partili Türkkan'a bir tepki de Söke Şehit ...
Söke İşletme Fakültesi’nden “Atatürk ve Modern Türkiye” paneli
YEREL HABERLER Söke İşletme Fakültesi’nden “Atatürk ve Modern ...
Söke’de "Ata’ya Saygı Bisiklet Turu" oldukça ilgi gördü
YEREL HABERLER Söke’de "Ata’ya Saygı Bisiklet Turu" oldukça ilgi ...
ADÜ’de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ADÜ’de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı ...
Nazilli Belediyespor - Pendikspor: 0-0
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Pendikspor: 0-0
Nazilli Belediyespor - Pendikspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Pendikspor (FOTOĞRAFLAR)
Büyükşehir Belediyesi’nden Atatürk için pilav hayrı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden Atatürk için pilav hayrı
Başkan Çerçioğlu, Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ni gezdi
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Atatürk Fotoğrafları Sergisi’ni ...
Efeler Belediyesi çalışanları Atatürk’ü andı
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi çalışanları Atatürk’ü andı
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Buharkent üreticisine destek
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Buharkent ...
Atatürk, Didim'de düzenlenen törenle anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, Didim'de düzenlenen törenle anıldı
Aydın'ın dut yaprağı Elazığ'a gidiyor Dut yaprağı, Aydın’da kıymete bindi
YEREL HABERLER Aydın'ın dut yaprağı Elazığ'a gidiyor Dut yaprağı, ...
ADÜ Rektörü Aldemir, Devlet Konservatuarı öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, Devlet Konservatuarı öğrencileri ...
ADÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi PRESI Projesi kapsamında ziyaretçilerini ağırladı
YEREL HABERLER ADÜ, Teknoloji Geliştirme Bölgesi PRESI Projesi ...
Atatürk, vefatının 83’üncü yılında Nazilli’de de anıldı
YEREL HABERLER Atatürk, vefatının 83’üncü yılında Nazilli’de de ...
Kültür Merkezi'ndeki programla Atatürk anıldı
YEREL HABERLER Kültür Merkezi'ndeki programla Atatürk anıldı
Bu yıl Aydın ovasından 'bal' akmadı
YEREL HABERLER Bu yıl Aydın ovasından 'bal' akmadı
Atatürk Söke’de düzenlenen törenle anıldı
YEREL HABERLER Atatürk Söke’de düzenlenen törenle anıldı
Kahvederesi’nin yol sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Kahvederesi’nin yol sorunu çözülüyor
Minikler öncülük etti, büyükler kan bağışladı
YEREL HABERLER Minikler öncülük etti, büyükler kan bağışladı
Kırılan ağacın dalları seyir halindeki araçların üzerine düştü
YEREL HABERLER Kırılan ağacın dalları seyir halindeki araçların ...
Tarihi Kadıkalesi'nin üzeri kapatılacak, çalışmalar hızlandı
YEREL HABERLER Tarihi Kadıkalesi'nin üzeri kapatılacak, çalışmalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.