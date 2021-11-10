Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk'ü sevdiği türkülerle andı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde düzenlenen bir etkinlikle andı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katıldığı gecede Atatürk’ün son katıldığı balo da canlandırıldı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türkülerin Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerince seslendirildiği gecede Atatürk Kent Meydanı’ndaki havuzda oluşturulan su perdesinde, Atatürk’ün hayatından kesitler de gösterildi. Işıklı ses gösterisine de yer verilen gecede Atatürk’ün 2 Şubat 1938’de Bursa’nın tarihi Belediye Sarayı’nda katıldığı ve orada oynadığı son zeybek de konservatuvar eğitmenlerince canlandırıldı. Başkan Çerçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle andıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.