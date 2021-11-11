Kitap Kafe'ye önemli isimlerden anlamlı bağış

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçirdiği projelerinden biri olan Kitap Kafe’ye kültürsanat dünyasının önemli isimlerinden destek geldi.



Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay’ın geçtiğimiz hafta Girne Mahallesi’nde ikinci şubesini açtığı Kitap Kafe, Efeler halkının yoğun ilgisinin yanı sıra kültürsanat dünyasının önemli isimleri tarafından da ilgiyle karşılandı. Kültür Eski Bakanı ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Onursal Başkanı Ercan Karakaş ile Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Ressam Bedri Baykam, Kitap Kafe’nin kütüphanesi için kitap bağışında bulundu. Kaleme aldıkları eserlerle birlikte kendi kütüphanelerinde bulunan kitapları da bağışlayan Karakaş ve Baykam’a kitap bağışları için teşekkür eden Başkan Atay, “İlçemizin çocukları, gençleri ve tüm kitapseverleri için ikincisini hayata geçirdiğimiz bu hizmetin kültür ve sanatın önde gelen isimleri tarafından ilgi ile karşılanması şahsımı, tüm çalışanlarımızı ve Efeler halkımızı çok mutlu etti. Kitap Kafemize kazandırdıkları kitaplar ve gösterdikleri ilgi teşekkür ediyoruz” dedi.

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