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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zahmetle toplanan dağ çilekleri, tezgahlarda yerini aldı

İHA

Zahmetle toplanan dağ çilekleri, tezgahlarda yerini aldı

Toplaması oldukça zahmetli olan organik dağ çileği, Aydın’daki pazar tezgahlarında yerini alırken, oldukça şifalı olan meyvenin kilosu 10 liradan satışa sunuluyor.
Verimli toprakları ile birçok ürüne ev sahipliği yapan Aydın’ın dağlarında kendiliğinden yetişen, kokusuyla olduğu kadar lezzetiyle de insanı cezbeden organik dağ çileği, pazar tezgahlarında yerini aldı. Vatandaşlar tarafından büyük bir özveri ve zahmetle toplanan organik dağ çileği, kilogramı 10 liradan satılırken, birçok hastalığa da faydalı olması sebebiyle yoğun talep görüyor. Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen organik dağ çileği, genellikle reçel, komposto ve marmelat yapımında da kullanılıyor.
Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi’nden gelerek 5 yıldır kendi ürettiği ürünlerini açtığı küçük tezgahında satan üretici Semiha Şahin, dağ çileğini çok fazla kişinin bilmediğini belirtti. Zahmetli bir şekilde dağlardan toplanan dağ çileğinin, ilaçsız ve doğal ortamda yetiştiği için organik olduğunu ifade eden Şahin; “Genellikle dağ çileğini çoğu kimse bilmiyor, tezgahda görünce merak edip geliyorlar. Denemeleri için ikram ettiğim zaman, tadını beğenip hemen satın alıyorlar. Çoğunlukla reçel, marmelat ve komposto yapımında kullanılıyor ama dağ çileğinin şeker hastaları tarafından çok tercih ediliyor” dedi.

“Ölüm hariç her şeye faydalı”
Dağ çileğinin faydalarının saymakla bitmeyeceğini vurgulayan Şahin, “Bu şeker hastalığına, kemik erimesine yani her şeye faydalı. Ölümden başka her şeye faydalı bir ürün diyebilirim. Organik ve gübresiz. Faydaları saymakla bitmez. Zaten vatandaşlar internet üzerinden araştırma yaparlarsa ne kadar faydalı olduğunu göreceklerdir. Bu şifalı meyveyi Karpuzlu’nun Tekeler Mahallesi’nde yetişiyor. 5 yıldır pazarlara gelerek bu şifalı ürünü satıyorum. Aynı zamanda zeytin, kestane gibi doğal köy ürünlerini de satıyorum. Yani kendi ürettiklerimi, topluyorum. Parayla alıp satmıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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