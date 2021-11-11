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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'dan, Şırnaklı çocuklara kırtasiye ve giyecek yardımı

İHA

Aydın'dan, Şırnaklı çocuklara kırtasiye ve giyecek yardımı

Şırnak’ın Cizre ilçesi Katran köyündeki bir anaokulu öğretmenlerinin öğrenciler için istediği kıyafet, kırtasiye ve oyuncak isteği, Aydın'dan karşılık buldu. Hayırsever iş insanlarının katkıları ile hazırlanan yardımlar okuldaki öğrencilere teslim edildi.
Anaokulu öğretmenlerinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı, sosyal medyada karşılık buldu. Şaban Bingöl isimli sosyal medya fenomeninin de destek vermesi ile Cizre'deki anaokulunda öğrenim gören öğrencilerin yardımına Didimli hayırsever iş adamı Orhan Boztepe başta olmak üzere birçok kesimden destek geldi. Toplanan yardımlar okula ulaştırılarak öğrencilere verildi. Hediyelerini alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.
Aydın’ın Didim ilçesinde inşaat ve emlak işi yapan hayırsever iş adamı Orhan Boztepe sosyal medyadan gördüğü mesajı arkadaşlarına da aktardı. Boztepe, daha sonra iş adamlarından topladığı yardımlarla birlikte Diyarbakır’a oradan da Şırnak bağlı Cizre Katran köyüne geçerek, okulda bekleyen 50 öğrenciye kışlık malzeme ve kırtasiye malzemelerini dağıttı. Boztepe yapılan yardımdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Şaban Bingöl arkadaşımızın paylaşımını görünce irtibata geçtim. Kendisiyle okulda ihtiyaçları belirledik ve Didim’den Almanya’dan Ukrayna’dan gelen yardımlarla Katran köyüne geldik. İhtiyaç sahipleri bize her zaman ulaşabilir. Sizlerden ricam, imkanı olan herkesi daha duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.
Şaban Bingöl ise anaokulu öğretmenlerinin sosyal medyadan kendisine ulaştığını belirtti. Bingöl, “Öğretmenler bana sosyal medyadan ulaştılar. Ben de her zaman yaptığım gibi sosyal medyadan paylaşımda bulundum. Daha sonra Orhan Boztepe bana ulaşarak yardım yapmak istediğini söyledi. İhtiyaçları kendisine ilettik. Allah razı olsun bana ihtiyaçları getirdi. Biz de el birliği ile buradaki öğrencilere dağıtımı yaptık. Bu tür insanların çoğalması gerekiyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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