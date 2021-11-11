Efeler’de temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor

Efeler Belediyesi, halk ve çevre sağlığı için kentin dört bir yanında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği günden bu yana toplum sağlığının korunmasına ve ortak kullanım alanlarının temizliğine büyük önem veriyor. Bu kapsamda görev alan Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarından önce yoğun bir mesaiye başlıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Kocagür Mahallesi’ndeki şantiyesinde yapılan görev dağılımının ardından kolları sıvayan ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalarla Efeler halkına temiz bir çevre sunuyor.

323 çalışanıyla 7 gün 24 saat mesaisine devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü, tüm gün olduğu gibi gece boyunca da Efeler’e hizmet ediyor. “Temiz Çevre, Temiz Efeler” misyonuyla kent genelinde 3 vardiya olarak görev yapan ekipler, Efeler halkına daha temiz bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Efeler’in temizlik ekipleri, rutin olarak çöpleri toplamanın yanı sıra her gün kurulan pazar yerlerinin temizliğini de titizlikle yerine getiriyor.

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