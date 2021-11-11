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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli ağaçlandırma gününde Didim’de fidan dikimi yapıldı

İHA

Milli ağaçlandırma gününde Didim’de fidan dikimi yapıldı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen “84 Milyon için 3’er fidan” kampanyası Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilerek fidan dikimi yapıldı.

Milli Ağaçlandırma günü kapsamında Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikimi Didim’de de gerçekleşti. Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Didim Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğe Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gani Solak, kamu kurumlarının müdürleri, bazı siyasi parti ilçe temsilcileri, STK temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı. Fidan dikimi öncesinde İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susama tarafından dua edildi.

Fidan dikimi kampanyası ile ilgili açıklama yapan Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit, “Ülkemizi yeniden yeşertmek zorundayız. Bir taraftan doğa tahrip olurken bir taraftan da tahribatı ortadan kaldırmak için millet olarak mücadeleye devam edeceğiz. Ağaç dikmeye de devam edeceğiz. 11 Kasım bir kampanya günü. Her Kasım ayının on birinde Türkiye genelinde fidan dikiliyor. Bu yıl 242 milyon ağaç dikiliyor. Cumhurbaşkanımız tarafından geçmişte başlatılan bir kampanya ve bu kampanya devam edecek. Biz de bu kampanyaya Didim’den katkı sağlayacağız. Boş bulduğunuz yerlere ağaç dikin. Bu sahiplenme amacıyla olmamalı. Ormana ve doğaya katkı sağlamak maksadıyla olmalı. Bizim insanımızın böyle bir problemi var. Gördüğü her mülkü kendi üzerine geçirmek gibi. Bu doğru değil. Mal mülk önce Allah’ın, sonra devletin, hazinenin. Bunlara sahip çıkacağız. Çevremizi ağaçlandıracağız, yeşillendireceğiz. Geleceğimizi garanti altına alacağız” dedi.

Konuşmanın ardından belirlenen alana fidan dikimi gerçekleştirildi.

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