Söke’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği gerçekleştirildi

2019 yılında başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Türkiye genelinde her yıl 11 Kasım günü saat 11.00’de eşzamanlı olarak gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü Söke’nin Ağaçlı Mahallesi Ovacık Mevkiinde gerçekleştirildi. Söke’de 26 Eylül 2020 tarihinde 300 hektarlık alanda yaşanan büyük orman yangınının ardından alan temizliği ve teraslama çalışmaları yapılan arazide gerçekleşen etkinlikte, fidanlar toprakla buluştu.



Etkinliğe Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Ak Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Söke Orman İşletme Şefi Mehmet Şener başta olmak üzere daire müdürleri, çeşitli kurumların temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



26 Eylül 2020 tarihinde Söke’de büyük bir felaket yaşadık diyerek sözlerine başlayan Söke Orman İşletme Şefi Mehmet Şener; “Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 2019 yılından itibaren 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Biz de bu kapsamda her yıl ağaçlandırma faaliyetleri yapıyoruz. Orman hayat, su, hava demek. Bizden sonraki nesillere temiz gelecek bırakmak için ormanları korumak en büyük görevimizdir. Atalarımızdan miras kalan ormanlarımızı gençlerimize, geleceğimize devredeceğiz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney konuşmasında; "Tarım ve Orman Bakanlığımız ağaçlandırma faaliyetlerini belirlenen program dahilinde yaparken, öncelikle yangın felaketi yaşayan alanların doğal tabiatına kavuşması için seferberlik mahiyetinde diyebileceğimiz ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştiriyor. 11 Kasım’da sembolik olarak farkındalık oluşturmak için yapılan ağaçlandırma faaliyetlerinin kat kat fazlası yapılıyor. Şu an bulunduğumuz alan bize ibretlik ders verecek bir alan. Bizler vatan toprağı için canımızı veriyoruz, vatan toprağı daha hayatımızın idamesine vesile oluyor. Vatan toprağını yaşanabilir olarak muhafaza etmenin en doğru yolu en sağlıklı yolu kalıcı yolu ağaçlandırmaktır. Orman olarak muhafaza etmektir. En güzel ağaçlandırma da yangınlar başta olmak üzere orman varlığımıza uzanan ellere dur demek. En güzel ağaçlandırmak ormanları korumaktır. İnşallah geleceğimiz çocuklarımız çok daha güzel işler yapacaklar. Bugün burada olmanız da bunun en büyük göstergesi. Daha güzel ve yeşil bir Türkiye için el birliği ile çalışacağız” dedi.



Yapılan konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney başta olmak üzere tüm katılımcılar hazırlanan alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.



Gerçekleşen ağaç dikim şenliğinde 600 fidan dikimi yapıldı. Bunların 500’ü Kızılçam, 50’si Fıstık Çamı, 50’si Kara Selvi oldu. Ağaç dikimi esnasında katılan çocukların sevinci görülmeye değerdi. Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ve öğrenciler hep bir ağızdan herkesçe bilinen “Tohumlar fidana fidanlar ağaca” şarkısının dizelerini söyledi.

