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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 'bebek dostu hastane' unvanıyla 18 yıldır hizmet veriyor

İHA

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 'bebek dostu hastane' unvanıyla 18 yıldır hizmet veriyor

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 2003 yılında aldığı 'bebek dostu hastane' unvanıyla 18 yıldır hizmet vermeye devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve 2003 yılında 'bebek dostu hastane' unvanını alan Atatürk Devlet Hastanesi'nin poliklinik binası 2. katı ve ek bina arka girişinde annelerin bebeklerini emzirebilmesi ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için iki tane 'emzirme odaları' bulunuyor. Emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla hazırlanan emzirme politikası kapsamında; anne sütü muadillerinin pazarlanmasıyla ilgili uluslararası Yasa ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanılıyor. Hazırlanan yazılı bebek beslenmesi politikası, düzenli aralıklarla personel ve ebeveynlerle paylaşılırken, hastane bilgi yönetim sisteminde emzirme konusu ile ilgili sürekli izleme ve veri yönetim sistemi bulunuyor.

Hastane personeli ve anneler bilinçlendiriliyor
Tüm hastane personeli emzirme politikası doğrultusunda düzenli aralıklarla eğitilerek emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılıyor. Hastaneye müracaat eden bütün hamile kadınlara ve ailelerine emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgi veriliyor. Hastanede, annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede tentene temas kurması, emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi konusunda annelere eğitim veriliyor. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi konusunda sık karşılaşılan güçlüklerin yönetimi ile ilgili olarak, anneler emzirme teknikleri, süt sağımı ve sütün saklanma koşulları konularında bilgilendirilmelerde bulunularak destek sağlanılıyor. Tıbbı bir zorunluluk olmadığı sürece, yeni doğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmemesini öneriliyor. Annelerin bebekleri ile bir arada kalmalarının önemi anlatılmakta ve günün 24 saati aynı odada birlikte kalmaları destekleniyor. Bebeklerin acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere bilgi veriliyor. Bebeklere biberon ve emzik kullanımını önermemekte olup ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti veriliyor. Ebeveynlerin ve bebeklerinin hastanede hizmet alırken emzirme konusunda bakım hizmetlerine erişim sağlayabileceği bir emzirme odası bulunurken, diğer sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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