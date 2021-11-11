Kuşadası Belediyesi'nden ücretsiz okul servisi

Kuşadası Belediyesi, Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerinin sahil sitelerinde yaşayan çocuklara ücretsiz okul servisi hizmeti vermeyi sürdürüyor.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in seçim sürecinde verdiği sözlerden biri olarak sunulan ücretsiz okul servisi hizmeti, veliler ve öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.



Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, öğrencilere verdiği ulaşım desteğine bu yıl da devam ediyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in seçim sürecinde verdiği sözlerden biri olarak sunulmaya başlanan ücretsiz okul servisi hizmeti sayesinde Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinin sahil kısmında yaşayan ilk ve ortaokul öğrencileri okullarına rahat bir şekilde gidip geliyor. Güzelçamlı ve Davutlar minibüs kooperatifleriyle yapılan anlaşmayla ücretsiz olarak yaşama geçirilen hizmetten 112 öğrenci faydalanıyor.



Davutlar Mahallesi’ndeki sahil sitelerinde yaşayan Tekin Bakıcı, hizmetten çok memnun olduklarını belirterek “Oğlumu her gün okuluna bırakmakta büyük zorluk çekiyorduk. Öğrenci servisleri yaşadığımız bölgeye gelmiyorlardı. Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel bu sorunu çözeceğini söylemişti. Dediği gibi de oldu. Kuşadası Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje sayesinde çocuklarımız okullarına rahat bir şekilde gidip gelebiliyor” dedi.



Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel ise “Belediye Başkanımız Ömer Günel’in isteği ile sunduğumuz hizmet sayesinde Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinin sahil kesiminde yaşayan ve okullarına ulaşmakta zorluk çeken öğrencilerimize servis hizmeti sağlıyoruz. Öğrencilerimizi hafta içi her gün sabah, öğlen ve akşam saatlerinde güvenli bir şekilde okullarına bırakıp alıyoruz. Hizmetimiz eğitim ve öğretim sürdüğü müddetçe devam edecek. Vatandaşlarımız hizmetten oldukça memnun. Kuşadası Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz desteği sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.

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