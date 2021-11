Tarımsal girişimciler için 'Güvenli Dijital Pazarlama Projesi'nin ulus ötesi toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) proje ortağı olduğu ve Aydın Valiliği tarafından yürütülmekte olan, Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama (Safe Digital Marketing for Agripreneurs) adlı projenin 1. ulus ötesi toplantısı, proje ortaklarından Institute of Entrepreneurship (IED) ev sahipliğinde Yunanistan’da gerçekleşti.



ERASMUS+ Programı 2020 Yılı Ana Eylem 2 Stratejik OrtaklıklarYetişkin Eğitimi Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje, çiftçilerin dijital pazarlama ile dijital güvenlik becerilerini geliştirerek tarım sektörünün ekonomik sürdürülebilirliğini arttırmayı ve tarımda dijitalleşmeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.



Projenin ortaklarını Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu, ADÜ Fakültesi, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Etki ve Yenilikçi Eğitim Derneği, Institute of Entrepreneurship Development (IED)Yunanistan, Baldaque&Alves da Silva, Lda (NEWTIE)Portekiz, INERCIA Dijitalİspanya, European Grants International Academy SRL (EGInA)İtalya oluşturuyor.



Projenin 1. ulus ötesi toplantısına ADÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Taner Arabacıoğlu ve Prof. Dr. Göksel Armağan katıldı. İki gün süren toplantı, proje yönetimine ilişkin bilgilendirme ve proje ortaklarının mevcut durum analizi sunumları ile başladı. İhtiyaç analizi sunumlarının gerçekleştiği ve yapılan tartışmalar sonucunda taslak modül ortaya konulan toplantıda, açık eğitim materyallerinin oluşturulması ve yayınlanması fikri çıktıların değerlendirilmesi, eğiticilerin eğitimi, projenin uygulama kuralları, değerlendirme planı, proje web sitesi ve yaygınlaştırma konularında çalışmalar ve görev paylaşımları yapıldı.



Proje ortağı 9 kurum ve kuruluşun katıldığı toplantı, genel değerlendirme ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.

