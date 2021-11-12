Didim Belediye Başkanı Atabay, Garnizon Komutanı Ali Saçan'ı ağırladı

Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, göreve başladıktan sonra kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Didim Belediyesi Başkanı A. Deniz Atabay’a iadei ziyarette bulundu.



Didim Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen iadei ziyarette, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener de hazır bulundu. Nezaket çerçevesinde gerçekleşen ziyarette bir süre sohbet eden Garnizon Komutanı Ali Saçan ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, hizmetler ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, iadei ziyaretlerinden dolayı Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.