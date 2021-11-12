Çevreye duyarsız vatandaşların oluşturduğu kirliliğe anında müdahale

“Daha temiz bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler rutin çöp toplama, detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra çevreye duyarsız kişilerin neden olduğu kirlilik ile de mücadele ediyor. Devrilen, tahrip edilen çöp konteynerlerinin neden olduğu kirliliği süratle gideren Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, tüm Kuşadalılardan çevreye karşı duyarlılık bekliyor.



Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz bir kent için 7 gün 24 saat çalışıyor. Kuşadası Belediyesi, caddeler, sokaklar, mahalle araları, parklar, semt pazarları ve kamu kuruluşlarına temizlik konularında destek vermeye devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri rutin çalışmalarının yanı sıra duyarsız kişilerin neden olduğu kirliliğe de anında müdahale ederek sorunları ortadan kaldırıyor. Sokak ortasına bırakılan atıklar ile devrilen çöp konteynerlerinin neden olduğu olumsuzluğu anında gideren, farklı maddelerle kirletilen yolları büyük bir titizlikle temizleyen ekipler, vatandaşlardan çevre temizliği konusunda daha hassas davranmalarını bekliyor.



Ekipler son olarak Yılancı Burnu Mevkii’nde duyarsız vatandaşların oluşturduğu çevre kirliliğine müdahale etti. Bu kapsamda, kasıtlı bir şekilde devrilen konteynerlerden etrafa saçılan çöpler bir bir toplandı. Atıkların oluşturduğu kirlilik ise çevreye zarar vermeyen özel ilaçlarla yıkandı. Denize karışan atıklar ise iş makineleri aracılığıyla çıkartılarak Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait çöp kamyonlarına yüklendi.

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