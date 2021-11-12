Aydın BŞB evinde Karayolları'na karşı

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 2 haftada Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1, Fenerbahçe Opet'e (D) 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Karayolları ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Ligde 8 maçta 2 galibiyet alan Aydın ekibi 11'inci sırada, 1 galibiyeti bulunan Karayolları ise düşme hattında 13'üncü basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-11-12 12:16:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.