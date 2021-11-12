Aydın'da fuhuş operasyonu İş bulma vaadiyle getirilerek, fuhuşa zorlanmışlar

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince gerçekleştirilen operasyonda yurt dışından iş bulma vaadiyle getirilerek fuhuşa zorlanan 4 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Asayiş Büro Amirliği'nin fuhuş olaylarına karşı yaptıkları çalışmalarda, D.B., H.T. ve S.B. isimli şahısların yurt dışında bulunan yabancı uyruklu kadınları Türkiye’de iş bularak çalışma vaatleri ile kandırdıkları tespit edildi. Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kadınları kendi kiraladıkları ikametlere yerleştiren şahıslar, kadınların pasaport ve benzeri kimlik belgelerini zorla alıp sebepsiz borçlandırarak, borçlarını ödemesi için tehdit edip tanımadıkları kişi ya da kişiler ile para karşılığı ilişkiye girmeye zorladı. Ekipler tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yapılan operasyonda fuhuşa yer temin eden K.L., R.Y., A.O.U., O.K. ve E.K. isimli 5 otel yetkilisi ve olay ile ilgili 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 4 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu kadınlar Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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