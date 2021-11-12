Nazilli derbide zincir kırmak istiyor

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, pazar günü ezeli rakibi Uşakspor ile karşı karşıya geleceği Ege derbisinde deplasmandaki kötü karnesini düzeltmek istiyor. Bu sezon dış sahadaki 6 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, Play-Off yarışında daha fazla geriye düşmemek için gurbette kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör Kadir Kar'ın Uşakspor maçında kırmızı kart cezalısı Koray yerine Sefa Korkmaz'a şans vermesi bekleniyor. İç sahadaki son Pendikspor maçında burnu kırılan Ebu Sıddık da özel maskeyle mücadele edecek.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-11-12 14:10:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.