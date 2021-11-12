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Okul servisinden düşüp ölen hostesin kardeşi: Şoförün ihmali var

DHA

Okul servisinden düşüp ölen hostesin kardeşi: Şoförün ihmali var


Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, hostes olarak görev yaptığı öğrenci servisinin açık kapısından düşüp, hayatını kaybeden Nilgün Ediz'in (37) kardeşi Ergün Ediz (35), "Kapılar kapanmadan servis minibüsünün hareket etmemesi gerekiyordu. O nedenle şoförün ihmali var. Şoför olaydan sonra serbest bırakıldı" diyerek, şikayetçi olduklarını söyledi.
Olay, 5 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nun arkasında meydana geldi. Ümit Çeker (53), kullandığı okul servisi ile öğrenciyi adresine bıraktıktan sonra hareket etti. Bu sırada serviste hostes olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Nilgün Ediz, dengesini kaybedip, açık olan kapıdan düşerek, beton zemine başını çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ediz'i ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakıma alınan Ediz, 10 Kasım'da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ediz'in cenazesi, Kapuzlu ilçesindeki Hatipkışla Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Nilgün Ediz'in ölümünün ardından polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şoför Ümit Çeker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ablasının ölümünde ihmal olduğunu savunan Ergün Ediz, "Ablam, 5 yıldan beri servis minibüsünde hosteslik yapıyordu. Olayın olduğu gün minibüs, kapıları açık olarak hareket ediyor. Bu, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünde de mevcut. Kapılar kapanmadan servis minibüsünün hareket etmemesi gerekiyordu. O nedenle şoförün ihmali var. Şoför olaydan sonra serbest bırakıldı. Biz ailesi olarak şikayetçi olacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-11-12 15:15:06

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