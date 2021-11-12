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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Girişimin Kadın Kahramanları' projesinin son durağı Aydın oldu

İHA

'Girişimin Kadın Kahramanları' projesinin son durağı Aydın oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ile bir beyaz eşya firması iş birliğinde yürütülen 'Girişimin Kadın Kahramanları' projenin son durağı Aydın oldu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile bir beyaz eşya firmasının iş birliğinde hayata geçirilen ve kadın girişimci sayısı ve istihdamının artması amacıyla Türkiye genelindeki 7 bin kadın girişimciye ulaşma hedefiyle hayata geçirilen 'Girişimin Kadın Kahramanları' projesinin eğitim programı Aydın'da devam etti. Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda iş hayatında kadınların daha fazla yer almaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanabilmeleri için bilgiler verilirken, eğitimi başarı ile tamamlayan kadınlar beyaz eşya firmasının bayisi olabilecek ve firma tarafından sunulan çeşitli desteklemelerden de faydalanabilecek.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Aydın ve Ege Bölge Başkanı Esen Türker daha fazla kadın girişimci görmek istediklerini ifade ederek, "TOBB ailesi olarak büyük bir proje başlattık. Bu toplantı bizim pandemi sonraki ilk toplantımız. O nedenle hem heyecanlı hem de azimliyiz. İnanıyorum ki bu eğitim programının ardından yeni kadın girişimciler doğacaktır" dedi.

Aydınlı kadın girişimcilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, "Aydın ve Ege'de kendimi çok daha rahat, aydınlık ve özgür hissediyorum. İnsan buralarda nefes aldığını anlıyor. Girişimcilik sadece üretmek demek değildir. Bulunduğun her ortamda farklı şeyleri görüp algılayarak bunları bünyeye monte etme sanatıdır. Kadının girişimci olması aslında bir uyanıştır, kendi nesline faydasıdır" diye konuştu.

Son olarak beyaz eşya firmasının satış yöneticisi Fatih Yılmaz projenin detayları ve kadın bayilere verilen destekleri anlatan bir sunum yaptı. Konuşmaların ardından toplantı kadın bayilerin başarı hikayeleri ve iş deneyimlerini anlatması ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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