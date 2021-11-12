Söke’de emniyet kemerine dikkat çekildi

Trafik güvenliğine farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın ülke genelinde eş zamanlı başlattığı “Bi Hareketine Bakar Hayat” ana temalı 'Emniyet Kemeri Uygulaması' Söke’de de yapıldı.



Söke’de İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı’nın da katılımıyla gerçekleşen uygulama Gar Kavşağında yapıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlara İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve beraberindeki protokol üyelerince bilgilendirme broşürleri, çocuk eğitici kitabı, maske ve oto kokusu hediye edildi. Sürücüler ve araçta bulunanlara Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası ile ilgili kısa bilgilendirmelerde bulunuldu.



Sürücülere emniyet kemeri takma konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, kemerini takan sürücülere de özellikle teşekkür etti.



Diğer taraftan uygulamanın sonunda İstasyon Caddesi üzerinde bulunan esnafları da beraberindeki heyetle ziyaret eden İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, esnaf ve caddedeki vatandaşlara da broşür dağıtarak, kampanya hakkında bilgiler verdi.



Kampanyaya destek veren basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Kaymakam Güney açıklamasında; “İçişleri Bakanlığımız çok etkili bir kampanya yürütüyor. Bu kampanya çerçevesinde bizler bugün vatandaşlarımızla bir aradayız. Emniyet Kemeri ölümlü kazalarda riski yüzde 45, yaralanmalı kazalarda se ise riski yüzde 60 azaltıyor. Bu çok yüksek bir oran. Bizler uygulama ve denetimlerin haricinde farkındalık oluşturarak kampanyalarla emniyet kemeri takılma oranını arttırıyoruz. Bugünde bizzat sahada farkındalık oluşturmak için çalışma yapıyoruz. Umarım ki daha güvenli bir trafik için kurallara uyarız el birliği ile gerekli özeni gösteririz” dedi.

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